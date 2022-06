KULTUURIBIIT | Gram-Of-Fun'i liikme Martin Kuudi playlist

Oma meelislugusid valis bändiliige ja produtsent Martin Kuut.

Jimi Tenor & Freestyle Man - Forgotten Planet Awakens

Ilmselt ainuke laul maailmas, mis tekitab minus tungi teha 10-tunnine pre 90s SCi-Fi filmide maraton ja samal ajal tantsida.

Ada - Moon Rider

Mõned kuud tagasi ilmus Pampa Records’i muidu pigem tantsulise kataloogi hulka Ada EP „Moon Rider“, mille nimilool olid kõik küljed, et mu muidu igapäevasest nukrameelsusest n-ö. ilus kurbus teha.

Kingdumb, Mistry - Undeniable

Minu stiilis kinky lõbus naiivne tantsutrack.

jonas.f.k - Californ-i-a

Hea sõber ja kolleeg jonas.f.k on viimastel aastatel andnud mulle palju inspiratsiooni luua uut muusikat, mitte alla anda selles keerulises bisnessis ning uskuda, et kui vahel unustada kõik muu müra loomeprotsessi ümber ja lihtsalt panustada aega ja hinge, siis läheb ka see, mida teeme, salaja paremaks. See lugu on väga hea näide sellest. Olen fänn.

Mr Eazi - Doyin (feat. Simi)

Mu viimase kümne aasta lemmik värske popmuusika laine on tulnud Aafrika mandrilt. Näiteks oleks tuua palju laule, aga arvan, et see track võtab hästi kokku, miks see laine mind nii köitis - super-ilusad meloodiad ja harmoonia, värske gruuv ja sound.

Crackazat - Simple Things

Local Talk plaadifirma fännina olen juba mitmeid aastaid Crackazati lugusid dj settides mänginud ja klappides tuju tõstmiseks kuulanud. Lugu „Simple Things“ on tema kuu aega tagasi Freerange Recordsi alt ilmunud LP Evergreen pealt. Väga hea plaat on.

The Dramatcis - Watcha See Is Watcha Get

See on mu lemmik let’s go pika rongisõidu lugu. Ning olen kindel, et kui see lugu oleks kirjutatud eesti keeles, siis oleks esimene rida „Mõned inimesed on veits kilekott.“ Nõus!

Leslie Da Bass - Pisar

Top 3 lemmik eestikeelne lugu läbi aegade.

Willow Smith - Wait a Minute!

Minu kõrvadele laulab Willow Smith nii, nagu tal oleks elus püsimiseks vaja laulda. Enamus ajast tekib mul popmussi kuulates tunne, nagu laulja tahab selle eest midagi saada, et ma seda tracki kuulan.

Gram-Of-Fun - 5AM