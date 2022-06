KULTUURIBIIT | Noorte näitlejate Jass Kalev Mäe ja Alden Kirsi playlist

Jass Kalev ja Alden ütlevad oma muusikavaliku kohta nii: „See playlist koosneb lugudest, mis on meid ärkvel hoidnud ja saatnud kevadistel maanteedel, kesk koolilõppu ja musketäride proove. On olnud palju sõitmist linnast linna öistel ja ka varahommikustel tundidel. Oleme teinud valiku oma lemmiklugudest, mis on sellel seikluslikul ajal meid turgutanud.“