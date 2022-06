Üheksakümnendate visionäärid, kes lahkusid liiga vara

Tuntumad Kreisi ja Siimu büroo ehitatud hooned on Nissani auto- ja hoolduskeskus Tallinnas (vastloodud kultuurkapitali arhitektuuri aastapreemia aastast 1994), taluarhitektuurist inspireeritud Jõelähtme golfiklubi hoone, Raatuse ühiselamu Tartus aastal 2000 (esimene nüüdisaegne üliõpilashoone) ja Tehnopolis Mustamäel, kus tegutsesid Skype ja teised Eesti e-riikluse alustalad. Kreisi ja Siimu annet ilmestab fakt, et nad osalesid pea 70 arhitektuurikonkursil, millest said preemia peaaegu pooltel.