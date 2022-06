Ehitajad-arendajad meeleheitel: ehitus toppab, kuna Tallinnalt peab vajalikke dokumente terve aasta ootama

Päevalehega ühendust võtnud projektijuht rääkis, et linn on olukorra põhjenduseks alati toonud ressursipuuduse ning ta on ka ise märganud, et ametites töötajad pidevalt vahetuvad. Rannama ütleb seepeale aga, et linn on sellest aastast juurde loonud kaks ametikohta, kes tegelevad projektide ja planeeringute menetlemisega. Siiski olid mõned teised ametikohad vahepeal täitmata, ent aprilli algusest on ka need Rannama sõnul nüüd täidetud.