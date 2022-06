Margus Tsahkna: vastupidiselt peaministri sõnumile, sisendas kaitseliidu pealiku kõne enesekindlust ning rahu - me saame hakkama

Mul on julge olla, kui kindral Ühtegi sugused mehed juhivad Eesti kaitset. Iga puu tulistab ka siis, kui rinne on üle käinud. Iga inimene teab, mida teha ka okupatsiooni tingimustes. Kindral ei rääkinud oma võidupäeva kõnes mitte ainult sõjalisest jõust vaid sellest, kui oluline on rahulolev ja suure kaitsetahtega rahvas – iga inimene. Just tahe on see, mis määrab rahvaste saatuse. Ukrainlaste tahe olla vaba ning hakata vastu kordades suuremale vaenlasele üllatas kogu maailma. Just sellise tahtega rahvas on loodetavasti ka eestlased. Need sajad mehed ja naised, kes on Kaitseliiuga viimastel kuudel liitunud, annavad alust seda uskuda.