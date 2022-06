FAKTIKONTROLL | Kas Kaja Kallasel on õigus, et peretoetuste kasv nõuaks hiiglaslikku maksutõusu?

Lastetoetuse suurendamise eelnõu on tekitanud küsimuse, mille arvelt tõusuks raha leitakse. ERR-ile antud intervjuus (09.06.22) pakkus peaminister Kaja Kallas välja kolm varianti vajaoleva summa leidmiseks.

Kallas väitis, et: „Need muudatused (peretoetuste tõus - toim) läheks 2023. aastal maksma 285 miljonit eurot. Selle jaoks peaks tõstma käibemaksu praeguselt 20 protsendilt 23-le. Või kui maksustada sissetulekut, siis tulumaksu 20 protsendilt 24-le. Kui otsida katet aktsiisidest, siis peaks need tõusma praeguselt tasemelt 30 protsenti kõrgemaks.“.

Vaatame nende maksuallikate tõstmist vastavale protsendile ja kui palju raha see peretoetuse tarbeks annaks. Kontroll ei võta arvesse valitsuse muid tegevusi ega eelarvedefitsiiti, vaid kontrollib ainult peretoetuste tõusuks vaja minevat summat. Lähteandmeteks on võetud Rahandusministeeriumi 2022. aasta kevadine majandusprognoos, kus on välja toodud prognoositavad maksu- ja aktsiisilaekumised. Kasutame 2023. aasta prognoosi, kuna Kallase väide on 2023. aasta toetuste maksumuse kohta.

Tuleb arvestada ka sellega, et iga maksu ja aktsiisi tõstmine võib vähendada mingil määral tarbimist, seega on ka laekumine selle võrra väiksem, aga seda ei saa faktikontroll täpsemalt hinnata.

Käibemaks

Praegu on käibemaksumäär 20 protsenti ning 2023. aastaks on käibemaksu prognoos 3192 miljonit eurot. Kui maksu tõstetaks 23 protsendile, oleks laekuv summa 0,23×3192÷0,2 = 3670,8 miljonit, mis jätaks 3670,8 - 3192 = 478,8 miljonit eurot peretoetusele. See summa on suurem kui peretoetuste katteks vaja ning piisaks ka näiteks käibemaksu tõusust 22le protsendile.

Tulumaks

Tulumaks on hetkel 20% ning järgmise aasta maksutulu prognoosiks on 1060 miljonit eurot. Kui maksu tõstetaks 24 protsendile, oleks laekuv summa 0,24 × 1060÷0,2 = 1272 miljonit eurot. See jätaks peretoetusele 1272 - 1060 = 212 miljonit eurot.

Aktsiis