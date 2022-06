Pille Tsopp-Pagan: USA masendav abordiseadus - poole ühiskonna jaoks on osa inimõigustest keelatud

Konservatiivid argumenteerivad, et aborti teevad vastutustundetud naised, kelle jaoks see on nagu „nurgapoest õlle ostmine“ ja seda kuni raseduse viimase veerandini. Ning et rasestumist mitte soovivad naised saavad vältida ka muul moel – näiteks rasestumisvastaseid vahendeid regulaarselt kasutades. Või last mitte tahtes seksimata jättes. Jättes nimetamata hädavajadused, mis naise selle otsuseni viivad. Mõned neist hädavajadustest on näiteks: rasestumine vägistamise tagajärjel – tänases reaalsuses Ukrainast põgenevate naiste suur valu – olles sõdurite poolt vägistatud ja ohutusse riiki saanuna, ei ole neil Poolas protseduurile võimalik saada, sest need on illegaalsed.