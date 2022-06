FOTOD | Pärnus avati näitused „Naine&Naine“ ja „Mees&Mees“

Pärnu kunstisuve egiidi all on viimased kolm aastat publiku ette toodud uus ja rahvusvahelise haardega näitusesari „Naine&Naine“ ning „Mees&Mees“. Näitused on avatud tänasest kuni 23. juulini Pärnu Linnagalerii Kunstnike Majas ja Pärnu Linnagaleriis Raekojas.