JUHTKIRI | Vene sõjamasin tuleb kinni jooksutada

Homme algab Madridis NATO tippkohtumine, milleks valmistudes tekitas peaminister Kaja Kallas jaanipäeva eel lühikese sisepoliitilise tormi, kui ütles Financial Timesile, et NATO praegune kaitseplaan Eestit piisavalt ei kaitse. See oli ebameeldiv ja hirmutav hinnang, aga plaanidest ongi paraku kasu üksnes siis, kui neid reaalsuse muutumise alusel korrigeerida. Reaalsus on praegu teatavasti Venemaa ja Ukraina vaheline sõda, kus Venemaa pole küll võitmas, aga ka mitte kaotamas.