KUULA SAADET | Heiki Suurkask: Moskva täitis maailma mini-Stalinitega

Kummatigi näeme sama mustrit ka hoopis teises piirkonnas ehk Lähis-Idas ja Aafrikas. Heiki Suurkask kirjeldab, kuidas Moskva vari on sünnitanud diktatuure ning põhjustanud surma ja kannatusi kõikjal, kuhu iganes Kremli silm on langenud. Üheks tuntuimaks näiteks on mõistagi Saddam Hussein.