SÕJARAPORT | Teet Kalmus: ukrainlaste taandumine Donbassist on taktikaline. Mariupolis süüakse näljast juba tuvisid

Nii on hävitatud mitmed venelaste tagalas asuvad laskemoonalaod, Izjumi piirkonnas said täpsete raketirünnakute osaliseks kaks komandopunkti ja hävitati ka sõjaväetehnika konvoi.

Lugu ühe perekonna tragöödiast (isa surnud, ema raskelt haavatud, tütar päästeti rusudest) on see, mis maailma meediakanalites levib kulutulena, sest siin on kogu see jubedus kontsentreeritud kõigile arusaadavasse võtmesse – kohutav kurjus tapab lihtsalt niisama. Selle kõige taustal tuleb ka mõista ukrainlaste soovi eemalduda kogu Venemaa popkultuurist niipalju kui võimalik. Liigub info, et selle raketirünnaku kontekstis tarnib USA lähimal ajal Ukrainale just Kiievi õhuruumi kaitsmiseks süsteemi NASAMS.