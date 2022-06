JUHTKIRI | Hämmastav hirm avaliku arvamuse ees

Julgeme Eesti ühiskonna nimel kosta, et ühiskond ei soovi suure avaliku huviga kohtuvaidluste suletud uste taga arutamist ega ka ajakirjanike riiklikku hirmutamist ja ähvardamist. Ringkonnakohtu otsus juba niigi piirab sõnavabadust, sest sisult ütleb see, et võimalike kurjategijate tegevust kajastavad ajakirjanikud peavad selleks prokuratuurilt luba küsima. Aga prokuratuur sooviks ajakirjanikele ilma põhjenduseta ikka trahvi ka teha.