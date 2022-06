Jaak Nigul: kaadrid otsustavad kõik! Eesti ametnikud on teinud kõik, et meie eluolule veel paar keerukuse- ja hinnavinti peale keerata

Läti valitsus otsustas vähendada raievanuseid, et leevendada energiakriisi mõju. Mida Eesti on energiakriisi ja eelseisva majanduskriisi leevendamiseks teinud? Kehtestanud Euroopas unikaalse 2,5-kuulise „linnurahu“, „mänginud“ riigimetsa raiemahtudega, kasvatanud kaitstavate metsade osakaalu ühe aastaga 30%-ni. Viimane on Euroopa Liidu poliitikakujundamise dokumentides seatud pikaajaliseks eesmärgiks.