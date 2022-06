Aaro Lode: ettepanek koalitsiooni loojatele - seome koolitoidutoetuse tarbijahinna indeksiga

Koolitoidu eest makstav riigitoetus on püsinud muutumatu alates 2018. aastast – 1 € lapse kohta päevas, ehk 175 € õpilase kohta aastas. Riigieelarvest moodustab see aastas kokku ca 27 miljonit eurot. Samal ajal on tarbijahinnaindeks vaid viimase aastaga kasvanud 19%.