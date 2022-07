Teatan alandlikult, et pärast teie tuleohutusreidi antud korraldus on punktipealt täidetud. Meie maja trepikodadest ei leia enam kübekestki rohelust. Ei ole tädi Valjal enam põhjust käia pudeleid vihmaveega täitmas, et lausa erakordsena tunduvate võimete abil ka kõige kiduramatest taimedest paari kuuga lopsakad iludused kasvatada. Ei ole enam üldse midagi, mis aitas tekitada tunde, et ka Brežnevi-aegses suurmajas saab luua hubast kodutunnet.