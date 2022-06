„Tähesõdade“ Luke Skywalker ja tema meeskond varustavad Ukraina lapsi arvutitega

Kolm kuud tagasi hakati ukrainlasi aitama. Tartu IT-fännid said kusagilt annetatud arvuteid, teisalt juppe, korjasid need ise linna pealt kokku ning õhtul pärast oma põhitööd nokitses igaüks kodus arvutite kallal, et need siis hommikul järjekordsetele abivajajatele laiali jagada. Algul tundus, et nii vajaduse saabki nii katta, kuid tegelikkus näitas muud. „Nõudlus oli mitukümmend korda suurem – ja seda ühel ajal üle Eesti –, kui meie kolmekesi jõudsime. Nägime, et jääme inimeste, logistika ja ka vahendite poolest raskustesse,“ meenutas Lennart Loid.

Siinsete tehnikahuviliste foorumites hakati selle peale kohe uurima, kas kellelgi on arvuteid ja muud tehnikat, mida ehk jagada saaks. Kogu projekti südameks kujunesid kolm Tartu IT-fänni: Lennart Loid, Marti Narõškin ja Lauri Leevit. Lennart Loid hakkas esmalt arvuteid jagama FB grupis „Ukraina sõbrad Tartus”. Seda Luke Skywalkeri nime all, sest Lennart on sõprade sõnul „Tähesõdade“ fänn ja äärmiselt tagasihoidlik inimene, kes ei taha oma isikut üldse esile tõsta. Marti Narõškini esialgne fookus oli pagulaskeskustel ja nende kaudu abi andmisel.

Need on kõigest mõned näited Venemaa rünnakute tõttu Ukrainast Eestisse põgenenud lapsevanemate abipalvetest sotsiaalmeedias. Paljudel kadusid sõja eest põgenemise ajal kommunikatsioonivahendid või jäid need kiiruga koju. Sellesse koju, mida nii mõnelgi tegelikult enam pole. Neilt, kes on jõudnud Eestisse Venemaa kaudu, võtsid venelased kogu kaasas olnud tehnika lihtsalt ära. Kuid lastel oli vaja õppida ja paljudel vanematel oma tööd edasi teha.

Üksiti alustas Eveliis Padar ka ühisrahastuskampaaniat. Henri Laupmaa, kes on loonud rahvusvahelise Toeta.me platvormi, pakkus Padarile, et nad panevad tema algatuse ka üles.

10. mail korraldasid arvutiteaduste instituut ja Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen ka tuluõhtu, mille osa tulu läks SSD-ketaste ostmiseks. „Briti saadikuni jõudsime Jaak Vilo kaudu. Jaaguni jõudis info, et olen seotud arvutite projektiga, ja ta võttis meid oma hõlma alla. See oli taas piisake meres, inimesed, kes seal käisid, nägid, et selline algatus toimib. Sõna levib ja see on oluline,“ ütles Padar.

Leiti nn logistikahaldjad, kelleks said õpetajaametit pidav Annika Mägi, BaltDefC personalijuht Kadri Nestra ja praegu kodune ema Xenia Danilova. Nemad olid vabatahtlikena ukrainlasi juba kõige muuga varustanud. Peagi liitus seltskonnaga sotsioloog ja Praxise analüütik Eveliis Padar, kes oma kontaktide kaudu saavutas selle, et kuuks ajaks avas arvutite kogumiseks oma uksed Tartu ülikooli Delta maja. Nüüd teevad seda igas Eesti suuremas linnas asuvad Arvutitarga poed ja annetajad saavad oma nutiseadmed sinna viia. Arvutitarga töötajad organiseerivad omakorda nende Tartusse saatmise. Tehnikainimesed hoiavad kokku, märkis Padar.

Praegu on suure südamega vabatahtlikud IT-entusiastid korda teinud ja ukrainlastele jaganud ligi 600 seadet, millest ligi 400 on arvutid. Ülejäänud on tahvelarvutid ja telefonid. Aga jagatud on ka muud tehnikat, mille üle enam arvet ei peeta, näiteks ruutereid, printereid, telereid.

Arvuteid on saanud ka IT-kursustel õppivad tudengid. „Meelelahutuseks arvuti andmine on teisejärguline,“ muigas Loid. „Esmalt ikka neile, kes arvutit reaalselt tööks ja õppimiseks vajavad.“

Kõik tehnikaseadmed on jagatud Eestisse jõudnud põgenikele. Põhifookus on õpilastel, kuid arvuteid on saanud ka täiskasvanud, et nad saaksid oma tööd jätkata. Näiteks raamatupidajad, kes töötavad Eestist edasi Ukraina heaks. Aga ka Ukraina psühholoogid (vt lisalugu), et nõustada Ukrainas ja muudeski riikides viibivaid kaasmaalasi.

Ega logistikahaldjatelgi kerge pole, nad kasutavad abivajajate aitamiseks kogu oma vaba aja, sealhulgas tööpäevade lõunapausid. Nad suhtlevad abivajajatega, selgitavad välja nende tegelikud vajadused, hangivad kütust ning sõidavad päevas sadu kilomeetreid, et seadmeid vedada ja need üles seada. Neid läheb kõigisse Eesti paikadesse alustades Valgast ja lõpetades Hiiumaaga. Pole ühtegi maakonda, kuhu poleks seadmeid viidud. „Varsti on need küll vist igas vallas ja Tihemetsas kõige rohkem,“ rääkis Loid.

On muljet avaldav, et väga väike seltskond üsna organiseerimata vabatahtlikke suudab teha nii palju. Aga kuidas nad jaksavad, kui tuleb ju oma põhitöödki teha? Samuti ei tohi oma peret unarusse jätta. Uneajast pole mõtet rääkidagi, nagu öeldud, paljuski töötatakse selle kulul. „No näiteks tehnikutel on tugev huvi vaadata, kas nad saavad mittetöötava seadme tööle. Eks suuresti annagi energiat tööentusiasm, aga teine asi on need tänusõnad, ilusad kirjad ja pildid. See toidab,“ ütles Loid.

Miks ei saaks annetajad seadmeid otse abivajajatele anda nagu riideid ja köögitarvikuid? Vastus on lihtne: need asjad on enamasti välja vahetatud ikkagi põhjusega. Seadmed ei töötanud enam hästi, näiteks olid aeglased või tegid lärmi jne. „Meiega on kontakteerunud ukrainlasi, kes on sellise annetuse otse inimeselt saanud, ning palunud meilt ikka abi hoolduse, programmide ja keeltega. Kellegi teise tööd üle teha on keerulisem kui nullist alustada, seega nutitehnika vajab enne annetamist ülekäimist. Samuti oleme tasuta remontinud ukrainlaste enda kodust toodud seadmeid väga lihtsal põhjusel: kui me nende enda seadme korda saame, ei vaja nad meilt uut ja me saame rohkemaid aidata,“ rääkis Loid.

Varumeeste pink on pikk

Tegelikult on mitmelt poolt üle Eesti arvutitehnikud end appi pakkunud, kuid Loidi sõnul hoitakse neid praegu n-ö tagavarapingil, sest veel saadakse kolmekesi hakkama. Enamikul päevadel on need kolm meest suutnud asja lahendada nii, et annetuseks saadud seadmed tehakse korda samal päeval ja juba järgmisel sõidavad need abivajajate poole.

„Viis kuni seitse seadet korraga pole väga keeruline. Mul oli ühel nädalavahetusel 50 seadet, kuid tõsi, tulemus oli see, et lehed jäid riisumata,“ muigas Loid. Kas naine ja lapsed ei pahanda? „Naine ütles, et tahab mind aidata ja parim viis aidata on mitte takistada minu tegevusi.“