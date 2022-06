Narva meer Katri Raik: Taani ajakirjanikud tulid Narvasse putiniste otsima, stereotüüpe võimendav tekst valmis

Üks intervjueeritutest – Venemaa kodanik härra Anatoli – väljendas arvamust, et eestlaste ja venelaste vahel on olulised pinged, ning väitis, et kõik inimesed toetaks Narvas sõjaohu korral Vene poolt. Anatoli ei salanud Putini toetamist, vaid oli selle osas väga selgesõnaline. Teine Putinit kiitev intervjueeritu oli Ljudmilla, kes heitis ette, et Eestis ei saa lapsed enam venekeelset haridust ning et avalikus sektoris on raskem tööd saada. Ühtlasi leidis ta, et valitsus peab „üles näitama rohkem tarkust ja diplomaatiat, kui tahab sõda vältida“.