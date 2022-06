PÄEVA TEEMA | Alar Laneman: Madridi tippkohtumine on peale Eesti liitumist NATO-ga meie jaoks tähtsaim sündmus

Peaministri avaldus ei tulnud üllatusena. Ainuüksi FT veergudel on peaministri sõnumid olnud sarnase tonaalsusega viimased pool aastat. 24. jaanuari üleskutse suuremale USA kohalolekule Baltikumis, 18. veebruari hoiatus naiivsuse osas Venemaa suunal, 8.aprilli vajadusest NATO jõudude suurendamisele Balti riikide kaitseks. Võiks olla kriitiline, et sõnum oleks olnud vajalik varem. Siiski on hea, et sõnum jõudis teravaimasse vormi otsustaval hetkel. Sõnum tippkohtumise eel on märk sellest, et eelmiste üleskutsete mõju ei olnud piisav.