Minuni jõudnud viimaste andmete kohaselt nende pealetung takerdus, samas on Ukraina poole jaoks seis väga keeruline. Sarnaselt Sjevjerodonetskile saab Venemaa kasutada Lõssõtsjanski ründamisel oma suurt ülekaalu suurtükkides. Kuigi Ukraina pool on seal piirkonnas hävitatud omajagu Venemaa laskemoonaladusid, on venelastel neil laskemoona piisavalt, et palju pahandust teha. Kui Ukraina üksused peaksid jääma Lõssõtsjanskis piiramisrõngasse, oleks see väga valus hoop. Loodame parimat.