PÄEVA TEEMA | Kristina Kallas: koalitsioonikõnelused on muutunud suveteatriks

Peaministril on tuline õigus: meil on mitu samaaegset suurt kriisi, sügis tuleb raske ja Eesti majanduse ning inimeste kriisis hakkamasaamise otsuseid on vaja juba täna. Valitsemine tähendab tegusid ja neid ei saa teha, kui ei ole valitsust. Selmet vaielda selle üle, kui suures ulatuses 7. klassi lapsed peaksid kolme aasta pärast õppima eesti keeles, tuleks täna kokku leppida uue alushariduse seaduse vastuvõtmises, olulises õpetajate palgatõusus, kõrghariduse rahastamises järgmise aasta eelarves ning eesti keele õpetajate koolitustellimuse suurendamises.