Kalev Stoicescu: Venemaa andis eile signaali, et soovib rääkida USA-ga strateegilisest tasakaalust

Konservatiivsed pessimistid on valdavalt vaenulikud liberaalse demokraatia väärtuste ja skeptilised lääne solidaarsuse suhtes. Nad arutlevad (kui arutlevad) ja kuulutavad, et NATO ei tule meile appi. Meid müüakse maha, nagu hapukurke Peterburi turul. Plaan B on nii salajane, et ka selle idee esitajad ei tea, millest nad räägivad.