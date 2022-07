PÄEVA TEEMA | Aivar Kivisiv: praegu loodavast kolmikliidust sõltub Eesti Vabariigi säilimine

Potentsiaalne koalitsioon Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatide näol tundub hetkeolukorras Eestile parim lahendus. Ükski neist erakondadest pole eriliselt silma paistnud „helikopterilt raha külvamisega“. Kui, siis hästi natukene. Oluline on, et laual oleks plaan alushariduse täielikuks üleminekuks eesti keelele ja järgmiste sammude astumine eestikeelsele põhiharidusele üleminekuks. Sellest on räägitud viimased kolmkümmend aastat ja viimase kahekümne aasta jooksul on näpuotsatäis ka ära tehtud gümnaasiumite 60%-le eestikeelsele õppele ülemineku näol.