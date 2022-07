Kas Putiniga on kõik korras? Vene president ajab fakte sassi ja jättis ära Valgevene visiidi

Paar päeva hiljem ei välistanud Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et uus kohtumine võiks toimuda veelgi varem. Läinud pühapäeval kinnitas Vene ülemkoja spiiker Valentina Matvijenko Valgevene televisioonile uuesti, et Putin osaleb konverentsil. Alles esmaspäeval pidas Kreml vajalikuks täpsustada, et osalemine toimub siiski vaid videosilla vahendusel.



Teisipäeval saabus president Tadžikistani Dušanbesse (kaugus Moskvast 3000 km) ja kohtus seal kohaliku liidri Emomali Rahmoniga. Kolmapäeval reisis Putin edasi 900 kilomeetri kaugusel Türkmenistani Ašgabatti, võttes osa Kaspia mere tippkohtumisest. Seejärel põrutas Putin tagasi Moskvasse (3500 km), et seal Indoneesia presidenti võõrustada. Mõni ime, et Valgevene jaoks jaksu ei jätkunud.