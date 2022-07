PÄEVA TEEMA | Lemmit Kaplinski: järgnevatel aastatel ootavad haridusvaldkonda ees olulised muudatused

Alusharidus on koolivalmiduse ja keeleoskuse vundament, mille kulud on suures osas linna või valla kanda

Siinkohal on oluline pidada meeles, et me ei räägi pelgalt mehhaanilisest õppekeele vahetusest, vaid sammudest, mis viivad meie ühiskonnas eraldatuse vähendamiseni ning annavad iga kodukeelega inimestele võrdsed võimalused osaleda ühiskonna- ja tööelus. Eestikeelne haridussüsteem on vahend, mille eesmärk oli ja peab olema ka edaspidi koosõppiva kooli mudel, mille kaudu pered soovivad ja saavad valida oma lapsele iga Eesti kooli.