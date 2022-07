Hanno Matto: muutunud julgeolek nõuab ka uut haiglate paiknemise strateegiat

Valitsus otsustas Reformierakonna ainujuhtimise tingimustes loobuda Tallinna haigla projekti toetamisest Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastust antava rahaga (Ärileht 30.06).



Euroopa taasterahastu 275 miljoni euro kaotus, millega Keskerakondlik Tallinna linnavalitsus oli arvestanud uue Superhaigla rajamisel, sundis linnapea Mihhail Kõlvartit tunnistama: „Sellise otsusega valitsus pani selle projekti peale risti. See tähendab et Tallinna haiglat ei tule.“ Sõnu ei hoidnud kokku ka Tallinna Volikogu esimees ja pikaaegse terviseministri kogemusega Jevgeni Ossinovski: „See otsus Reformierakonna poolt on sigadus!“