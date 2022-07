Kõrghariduse rahastamise kriisist on juttu palju. Asjaolu, et sellest räägivad peamiselt akadeemilised töötajad, ning mis veelgi hullem – üliõpilased suuresti vaikivad ja ka tööandjad ei kipu sõna sekka ütlema, ongi põhjus, miks see kriis soovitud lahenduseni ei pruugi jõuda.