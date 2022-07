SELGITAV GRAAFIK | Kuidas katta aknad, et saada kodu kuumalaine ajal kaheksa kraadi jahedamaks?

Ostsin esimesel suvel suvilasse heledad pimendavad kardinad – need hoiavad küll nüüd liigse päikese eemal! Mind päästis kuumalaine ajal hoopis arhitekti läbimõeldud kaugele väljaulatuv räästa äär – päike hakkas elamisse paistma alles siis, kui suur suvekuumus läbi ja päike madalamalt käima hakkas. Selgub, et kardinast, ükskõik kui heledast, poleks mingit abi olnud.

„Kardin kaitseb küll otsese päikeseräiguse eest, ent toasooja see madalale ei too. Kui õues on 30 kraadi, siis toas kerkib kardinaga temperatuur ikka 37,5-ni,“ toob Tallina Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi professor Jarek Kurnitski välja. Mis siis aitab? Rulood, markiisid, aknakile? Võrdleme joonisel erinevaid variante.