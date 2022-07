Aare Lapõnin: lõpetage see jutt, et riik ei tohi turule sekkuda

Hästi, see oli iroonia. Kuid tegelikult ongi päevakorras ühelt poolt dogma, et eelarve peab olema tasakaalus, ning teiselt poolt tüübid, kes lihtsalt esindavad mingeid gruppe ja tulistavad. Nagu praktika näitab, ei pea nad tihti päris-huvigruppidega isegi nõu. Pean silmas, et näiteks peretoetuste heldekäelist skeemi ei toetanud ei eksperdid (vt nt M. L. Semperi arvamust siin ) ega lapsevanemad (vt nt arvamust siin või siin ). Selline poliitikakujundamine on lühinägelik ning parimal juhul lihtsalt häälte ostmine.