INTERVJUU | „Venelased on organiseerimata barbarid.“ Gruusia eriüksuslane sõdib Ukrainas koos brittide ja ameeriklastega

See kuulus venelaste maandumine? Kuidas see käis?

Mind üllatas, et see kõik toimus niivõrd Kiievi lähedal. Oli raske mõista, kuidas nad Kiievi piirkonda nii kiiresti jõudsid. Kahjuks polnud me piisavalt varustatud. Ja meid pommitasid ligi 30 helikopterit. Need olid uusimad ründekopterid Ka-52, mis ei jätnud meile võimalust peadki tõsta. Samal ajal, kui dessantrühmad maandusid, meie tulistasime.

Kui palju inimesi arvatavalt maandus?

Mis põhjusel ei suudetud seda dessanti 26. veebruarini tõrjuda?

Sel põhjusel, et meie suurtükiväge seal polnud - see jõudis sinna hilja. Kuigi ma arvasin, et see lõik tulnuks kindlustada paremini kui teised, sest see osa pealinna läheduses on potentsiaalselt ohtlik.