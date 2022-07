JUHTKIRI | Hinda fikseerides ei saa eksida? Saab ikka

Euribor on tõusteel ja elektri hind tihti kõrge. Mõlemat saab fikseerida – üldjuhul kuni viieks aastaks. Esimese emotsiooniga võib tunduda, et tõusvate intressimäärade, kiire inflatsiooni ja sügistalvel ähvardava elektridefitsiidi tingimustes tasub fikseerida iga hind, mida saab fikseerida. Et eksida ei saa.