Delfi Kopenhaagenis | Linnatänavad on tühjad, hukkunu naaber jagab kaubamaja juures inimestele leinamiseks lilli

Kaks hukkunut olid 17-aastased – noormees ja neiu. Kolmas tapetu oli 47-aastane vene kodanik, kes hiljuti kaubanduskeskuse lähedale kolis. Temast korrus ülalpool elanud naabrinaine on täna tulnud kaubanduskeskuse ette lillekuhjadega, et leinama tulnud kodanikud saaksid need mälestamiseks maha asetada.