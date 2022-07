Argo Luude: rohepööre võib jääda tühjaks loosungiks. Valitsuste huvid on diametraalselt erinevad

Rohepöördest on saanud sõna, mis ei jäta enam kedagi külmaks. Ühtede jaoks on tegu võluvitsaga, mis lahendab kõik kaasaegse ühiskonna probleemid: teeb lõpu kliimasoojenemisele, plastireostusele, üldisele saastamisele, ressursside raiskamisele, loob juurde tohutult töökohti ja edendab majandust. Teiste jaoks on tegu läbimõtlematu utoopiaga, mis küll sõnades on ilus, kuid reaalsuses tähendab, et kõik läheb kordades kallimaks ja paljud asjad keelatakse ära. Kolmandad pole isegi aru saanud, mida see rohepööre päriselt tähendab ja kuidas sellesse suhtuma peaks.