PÄEVA TEEMA | Madis Somelar: ühe uue õpetaja kujunemine võtab 8–10 aastat, õppejõu puhul veel kauem

Tallinna Reaalkool ning SA Eesti Teadusagentuur on alates 2015. aastast iga kahe aasta tagant korraldanud rahvusvahelisi reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverentse, kus õpetajate järelkasvu nappuse teemat on käsitletud nii paneeldiskussioonides kui ka ettekannetes. Iga korraga on arutelu toonid muutunud süngemaks, sest aastatega on hariduskriis muutunud tõsisemaks.