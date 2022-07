Kuumalaine ajal võtan rongiga ette tee Pääskülla, et kokku saada hiljuti presidendilt tunnustuse pälvinud Tõnu Trubetskyga (59). Kui juunis Eestis esinenud Iggy Pop on pungi ristiisa, siis Trubetsky on Eesti pungi legend ja üks rajajaid. Istume tema maja pargis laua taha, lootes, et äikesepilved meie pea kohalt edasi sõuavad.