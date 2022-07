Ukraina sõjaväelased Harkivi rinde lähedal. Eesoleva sõduri T-särgil on kirjas "Tere õhtust. Me oleme Ukrainast". Foto tehtud 5. juulil 2022.

Lahingutegevuse osas rinnetel on välja kujunenud nii, et põhja pool (Harkiv, Donbass) on üritavam pool Venemaa ja lõuna pool (Zaporižžja, Harkiv) on omakorda initsiatiiv Ukraina poolel.