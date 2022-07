Vabasukelduja ja alpinist Kaspar Eevald: nüüd mõistan, milline luksus on käia duši all või osta tanklast kummikomme

„Elu algab seal, kus on selle äärmine piir, ning just selles punktis on võimalik seda kõige erksamal viisil kogeda,“ usub vabasukelduja ja alpinist Kaspar Eevald (32), kes enda sõnul lihtsaid ja juba käidud radu ei salli. Ekstreemsuse otsinguil on elu viinud Kasparit nii mere põhja kui ka kõrgmäestikesse. Poolteist aastat tagasi täitis ta pikaaegse unistuse, sukeldudes esimese eestlasena ühe hingetõmbega ja hinge kinni hoides 101 meetri sügavusele mere põhja. Veidi enam kui kuu eest naasis ta Põhja-Ameerikast, mandri kõrgeimalt ja ühelt maailma kõige külmemalt mäelt Denalilt. Praegu on ta pilgu pööranud maailma kõrgeima mäetipu Džomolungma poole.