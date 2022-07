Paul Tammert: Eesti ülikool on ikka veel 19. sajandis

Ülikool peaks olema Eesti ühiskonna teenäitaja ja arengumootor, koht, kus leiutatakse innovaatilisi lahendeid ning need ka kõigepealt praktikasse juurutatakse. Selle asemele on see Eesti konservatiivseim organisatsioon, mille juhtidele on kõige tähtsam säilitada oma töökoht ning mille reformid sarnanevad Krõlovi kvartetiga.