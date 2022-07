AUTORIKÜLG | Katariina Libe: palun ärge laske mul nii palju tarbida

Üks sõber, kelle guilty pleasure on eesti noori ja kauneid juutuubereid vaadata, näitas mulle hiljuti homeeriliselt naljakat videot. Neiu alustas pooletunnist videot pihtimusega, et ta „avastas, et tal pole kapis ühtegi suverõivast“ ja seetõttu tellist ta ühest e-poest ohtralt asju. Tegemist ei olnud koostööga – tüdruk tellis suveks kandmiseks endale 60 hilpu ja see läks maksma kokku 430 eurot.