INTERVJUU | Ukraina ajakirjaniku sõnul ei ole Eesti Venemaa eest kaitsetu: Nad arvavad, et on võitmatud. See ei ole nii!

Ukrainlasena pean ma ütlema, et meil läheb sõjas hästi. Objektiivselt ma olukorda päris niimoodi hinnata ei saa. See pole miski, mille üle me saaksime olla õnnelikud. Aga me oleme hakanud olukorda mõistma. Me teame, et see võtab aega kuniks me saame hakata kaotatud piirkondi tagasi võtma. Meile teeb rõõmu, kuidas ühiskond on reageerinud. Kohvikud ja keskused on avatud, me hoiame elu käimas. Jah, olukord on kohutav, aga see on parem kui ta olla võiks.