VIDEO | Põhja-Korea liider Kim Jong-un korraldas parteikogunemise, kus õpetati „enesekriitika seansse“

Põhja-Korea on hetkel silmitsi korraga erinevate kriisidega nagu COVID-19 pandeemia, rahvusvaheliste sanktsioonide majanduslikud tagajärjed ja ebatavalised ilmastikuolud. Kriitikute sõnul on riigi taoline olukord aidanud Kim Jong-unil oma võimu riigis vaid laiendada. Kehtestatud on lisanduvat kontrolli majanduse, reisimise ja meedia üle. Kriitikute sõnul on Põhja-Korea pidevalt üle astunud inimõigustest, riigi valitsus ise taolisi süüdistusi eitab.