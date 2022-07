JUHTKIRI | Ukraina lipp olgu Narvas nähtaval

Nädala alguses kirjutasime, et Narva Peetri platsile tuleb lõpuks põgenike vastuvõtu telk Ukraina lipuga. Tundus olevat suurepärane lahendus, sest Peetri plats on lähedal piiripunktile, mille kaudu paljud Ukraina põgenikud Eestisse saabuvad. Mitu probleemi, mida Eesti Päevaleht varem on kirjeldanud, langeksid ära.