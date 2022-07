SÕJARAPORT | Teet Kalmus: mäng on muutunud. Venemaa meediat vaadates oli eilne päev ajalooline

Venemaale on suurim peavalu hetkel HIMARSid ehk mitmelasulised raketiheitjad. Nad üritavad neid üles leida ning meeleheitest annab tunnistust ka Venemaa meedias avaldatud info, et justkui olevat kaks HIMARSit juba hävitatud.

Eilne päev oli ajalooline selles mõttes, et see oli senise sõja esimene, kus Venemaa teatas, et nad ei okupeerinud juurde Ukraina territooriumi. Mis muidugi ei tähenda, et rinnetel oleks valitsenud rahu ja vaikus, aga võrreldes eelnenud perioodiga oli palju rahulikum küll.