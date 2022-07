Aavo Vään: 2022. aastal ei tohiks lift korrusmajal enam luksus olla, isegi 5-korruselises

Huvitav oli tõdeda artikli läbivat ideed: lifti puudumine on probleem üksnes pensionäridele ja liikumispuudega elanikele. Nõukogude inimene pidi korrusmajas mööda treppe suutma ronida kuni viienda korruseni, kuna lift oli ilmselt liigne kulutus. Imelik on mõelda, kuidas see eelmise sajandi teisel poolel tehtud viga on tänase päevani lahendamata.