Asjaolu, et tänavune Eesti riigieelarve defitsiit jääb ilmselt aasta esimese poole paremate maksulaekumiste tõttu väiksemaks, kui näitas kevadine majandusprognoos, ei oma ülemäära suurt tähtsust. Asi on selles, et rahandusministeeriumi varasemal kinnitusel jääb eelarvedefitsiit ka juba enne neid uusi kulukohustusi püsivalt järgmistel aastatel miinusesse 3 protsendi ulatuses SKPst.