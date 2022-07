Paavst Franciscus võib Kiievit külastada juba augustis. Vatikan ei vali jätkuvalt sõjas pooli

Peapiiskop Paul Richard Gallagher ütles Itaalia telesaates Tg1 antud intervjuus, et paavst on veendunud, et taolisel reisil oleks positiivsed mõjud. Piiskopi sõnul sõltub reisi aeg sellest, kuidas paavst Kanada reisile vastu peab. Viimastel kuudel on paavsti tervis halvenenud ning ta kasutab liikumiseks ratastooli.