„Ütle talle, et saagu esmalt see kuradi eelnõu riigikogust läbi.“ Uberi failid avavad suurfirma Eesti lobi telgitagused

Sõnumi saatja Mark MacGann oli sel ajal maailma hinnalisima idufirma Uberi juhatuse vanemnõunik. Veel mõni kuu varem Uberi Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika avaliku poliitika juhi ametis olnud MacGann oli sõna otseses mõttes tipplobist. MacGanni ülesanne oli saavutada agressiivselt üle maailma laienevale Uberile uutel turgudel tingimused, mis võimaldaksid sõidujagamishiiu autojuhtidel n-ö vanakooli taksojuhtide kõrval seaduslikult sõita. See tähendas lõputuid kohtumisi parlamendiliikmete, ministrite, riigijuhtidega.

Sõnumi saaja Andreas Kaju on üks Eesti tuntumaid lobiste.

Eile õhtul avalikuks tulnud Uberi failid on rahvusvaheline uurimus, mis põhineb Briti ajalehele The Guardian lekitatud üle 124 000 dokumendil, e-kirjal, WhatsAppi ja iMessage’i sõnumivahetustel, memodel, arvetel, slaidiesitlustel ja teist tüüpi failidel. Guardian jagas leket rahvusvahelise uuriva ajakirjanduse konsortsiumiga ICIJ ja veel 30 meediapartneriga üle maailma. Eesti Päevaleht on Guardiani ja ICIJ-i siinne partner.