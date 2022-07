REPORTAAŽ | Baltoscandal 2022. Kuidas minust sai robot ja surnud rebastega üksinduse vastu

Baltoscandal Rakveres on Balti regiooni suurimaid etenduskunstide festivale. Mõned kohalikud pidavat küll selleks ajaks linnast pagema, aga nii teevad ehk iga paiga elanikud seal toimuvate festivalide aegu. Teistele on see võimalus sattuda vaatama sellist kunsti, mida nad muidu nägema ei satuks. Raamidest ja lavalt väljas teater muudab linnaruumi elavaks – just sellist sekkumist on vaja, et lõhkuda harjumuspäraste liikumisteede tuimi ja monotoonseid struktuure.