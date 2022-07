ARVUSTUS | EKKM- i „Valitud hitid“ - näitus kui Star FM

Kureerimises nagu ka algoritmide soovitustes on midagi isiklikku ja intiimset, mis „Valitud hittides“ tuleb hästi esile. Näitusel on esile toodud seitse kuraatorit: Evelyn Raudsepp, Maria Arusoo, Maria Helen Känd, Maria-Kristiina Soomre, Marten Esko, Siim Preiman ja Triin Metsla. Nad on kirjutanud seitse kirja, millega tutvume iga videoteose juures. Need kirjad toimivad kui kuraatori(te)tuur, esteetiline armastusavaldus ja pihtimus. Kirjad asetavad teosed konteksti, tihti paremini kui mõne näituse saatetekstid. Tihti unustame kuraatorid kui näituste hallid kardinalid, kes varjuvad pressiürituste, kontseptsioonide, teooriate, teoste ja ruumiliste lahenduste taha. Nüüd kohtume erisuguste tunnetega isikutega, kes on valinud teose, mida nad pandeemia ajal kõige rohkem igatsesid.