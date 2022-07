Eero Palm: Eesti klienditeenindajad naeratavad peaaegu Euroopa keskmiselt. Naeratuse mõju võib olla tohutu

Enda töös saame oma ettevõttega kasutajaliideses lihtsa vaevaga grupeerida kõik teenindusjuhtumid, mille puhul klienditeenindajad kontakti alguses naeratasid, ja need juhtumid, kus nad seda ei teinud. See, mis teenindusprotsessis edasi juhtuma hakkab, on vägagi erinev.