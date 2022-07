Kersna ajal lahkus haridusministeeriumist 74 töötajat. „Keegi ei teadnud, kas tema koht jääb alles“

Nüüdseks on ministeeriumist pooleteise aastaga lahkunud 74 töötajat, umbes pooled Tartust ja pooled Tallinnast. Avalikus sektoris ei ole tavaline, et nii lühikese ajaga lahkub koguni veerand tervest organisatsioonist. Võrdluseks: Tartu ülikoolis tähendaks see, et lahkuks üle 400 akadeemilise töötaja.